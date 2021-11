L'scende in campoper la quarta giornata della fase a gironi die ospita al Gewiss Stadium di Bergamo il: la squadra di Gasperini vuole 'vendicare' la sconfitta in rimonta dell'andata (da 0-2 a 3-2 per i Red Devils) e prendersi la vetta del gruppo F, ora occupata dai ragazzi di Solskjaer (6 punti, la Dea è a 4 come il Villarreal).- Il bilancio contro squadre inglesi in Champions è sfavorevole per l'Atalanta: solo una vittoria in 5 partite (un pareggio e 3 sconfitte), contro il Liverpool nella scorsa stagione. Il bilancio casalingo contro formazioni inglesi è in perfetto equilibrio (una vittoria, un pareggio, una sconfitta), la Dea ha perso 2 delle ultime 8 partite casalinghe disputate in Champions ma ha vinto 1-0 l'ultima contro gli svizzeri dello Young Boys: i bergamaschi cercano la seconda vittoria casalinga consecutiva come riuscito solo nella stagione 2019/20 contro Dinamo Zagabria e Valencia.Fischio d'inizio alle 21, su Calciomercato.com la diretta di: Musso; Demiral, De Roon, Palomino; Maehle, Freuler, Koopmeiners, Zappacosta; Pasalic; Ilicic, Zapata.: De Gea; Bailly, Varane, Maguire; Wan-Bissaka, Bruno Fernandes, McTominay, Pogba, Shaw; Rashford, Ronaldo.​.​