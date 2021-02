(calcio d'inizio alle ore 21 in diretta tv su Sky Sport Uno e 252) è una gara valida per l'andata degli ottavi di finale ine lancia l'acquisto di gennaio Maehle al posto dell'infortunato Hateboer.Dall'altra partepassando per Carvajal, Marcelo, Militao, Valverde, Odriozola, Rodrygo e Hazard. Nonostante tutte queste assenze,. Il ritorno si giocherà il 16 marzo a Madrid.Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Zapata, Muriel. All. Gasperini.Real Madrid (4-3-3): Courtois; Lucas Vazquez, Varane, Nacho, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Mariano, Vinicius. All. Zidane.Arbitro: Stieler (Germania), assistenti Gittelmann e Beitinger, Scharer quarto uomo, Dankert e Osmers al Var.