Gli ottavi di finale di, la massima competizione europea, attendono l'ultima partecipante: quindici tra le migliori squadre del continente hanno già passato la fase a gironi, resta il sedicesimo posto da assegnare, che andrà ad una tra. Questa sera, presso il Gewiss Stadium di Bergamo, va infatti in scena la sfida tra Gian Pieroe Unai, valida perdi Champions, rinviata ieri sera per l'abbondante nevicata abbattutasi sul capoluogo orobico e decisiva per le sorti del: il Manchester United si è infatti già qualificato come primo, lo Young Boys è aritmeticamente eliminato. Italiani e spagnoli campioni di Europa League in carico si giocano la seconda piazza, con i nerazzurri che devono per forza vincere per guadagnare il secondo posto, a causa del solo punto guadagnato in Svizzera, e gialli a cui va bene anche il pari, oltre alla vittoria. Chi conquista la seconda piazza vola agli ottavi di Champions, dove affronterà la prima di un altro girone, che verrà stabilita nel sorteggio di lunedì. Chi arriva terzo invece andrà in Europa League. Sfida nella sfida, quella tra Zapata e Danjuma, due gol a testa finora.- Il bilancio parla di 1 vittoria, 3 pareggi e 4 ko per il Villarreal in Italia: l’unica vittoria il Sottomarino Giallo la conquistò a Roma quattro anni e mezzo fa, il 23 febbraio 2017, nel ritorno dei sedicesimi di Europa League contro la Roma: l’1-0 fu ininfluente perché in terra spagnola i giallorossi calarono il poker. Gli altri precedenti contro il Villarreal nella nostra Penisola sorridono invece alle italiane: quattro i successi in casa con il Villarreal, tre per 2-1 mentre l’unico con due gol di scarto portò la firma del Napoli, nella fase a gironi di Champions League. Tre invece i pareggi, due con il Napoli, nel 2011(0-0) e 2016 (1-1) nei sedicesimi di Europa League, e l’1-1 con la Lazio in Coppa Uefa nel 2004.Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Maehle; Pessina; Ilicic, Zapata.Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Estupinan; Gomez, Capoue, Parejo, Moreno; Gerard Moreno, Danjuma.