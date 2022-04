Il Wanda Metropolitano si prepara ad infuocarsi per la gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Atletico Madrid e Manchester City. I Colchoneros dovranno ribaltare lo 0-1 dell’andata facendo leva anche sulla spinta del pubblico amico. Gli esperti però vedono poco margine per la formazione di Simeone tanto che il successo del Manchester City è dato a 1,80 contro il 4,50 dell’Atletico mentre il pareggio è offerto a 3,60. Inglesi nettamente favoriti anche per il passaggio turno a quota rasoterra, 1,12, mentre agli spagnoli, a 6,00 in semifinale, servirebbe un mezzo miracolo. Lontana anche l’ipotesi supplementari data a 6,25. Difficilmente si vedranno molti gol tanto che l’Under, a 1,75, appare più probabile dell’Over, che si gioca a 1,95. I protagonisti in campo dovranno frenare gli animi per non andare sotto la doccia in anticipo: un’espulsione è in quota a 3,90. Sei reti nelle ultime sei partite giocate: solo il Crystal Palace è riuscito a frenare la fame di gol di Kevin De Bruyne il quale, in questi ultimi 40 giorni, ha alzato terribilmente l’asticella delle sue prestazioni. Il fenomeno belga, dopo aver deciso l’andata, vuole far male nuovamente a Oblak tanto che un’altra marcatura si gioca a 3,50. Joao Felix però è pronto ad accettare la sfida magari sbloccando la gara dallo 0-0 iniziale: il portoghese primo marcatore pagherebbe 11 volte la posta. Sarà una gara molto diversa quella che andrà in scena ad Anfield dove il Liverpool, forte del 3-1 della scorsa settimana al Da Luz, riceve un Benfica che proverà però a giocarsi le sue carte. Bilancia che pende tutta dalla parte dei Reds per gli esperti Sisal che prevedono un’altra vittoria a 1,27 rispetto al 10 dei portoghesi mentre per il pareggio si scende a 6,00. Molto difficile che la gara vada oltre il novantesimo poiché una soluzione ai supplementari pagherebbe 28 volte la posta. Assai più probabile che si scatenino i tiratori tanto che una rete da fuori area è in quota a 2,75. Rimasto a secco nella gara di andata, Momo Salah punta a rifarsi di fronte al suo pubblico. Il numero 11 del Liverpool che trova la via del gol in entrambi i tempi si gioca a 7,50 mentre un’altra rete da ex di Luis Diaz, come all’andata, è offerta a 2,50. Il Benfica si affida sempre a Darwin Nunez, leader assoluto dei portoghesi: la doppietta dell’uruguaiano ad Anfield è data a 26.