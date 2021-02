Ad oltre un decennio dall'ultima volta presto il Luigi Ferraris di Genova potrebbe ospitare nuovamente una gara di Champions League.



Lo stadio più antico d'Italia, che recentemente ha festeggiato i suoi primi 110 anni di vita, è stato infatti inserito nella lista dei possibili impianti in cui disputare il prossimo 24 febbraio l'ottavo di finale della massima competizione Europea tra l'Atlético Madrid e il Chelsea.



Le limitazioni imposte dall'emergenza coronavirus ai voli provenienti in Spagna dal Regno Unito infatti creerebbero molti problemi allo sbarco della formazione londinese nella capitale iberica. Per questo le due formazioni starebbero pensando a disputare l'incontro, ovviamente a porte chiuse, in una sede alternativa.



Tra queste una delle papabili sarebbe anche il capoluogo ligure, anche se al momento la destinazione preferita dai Colchoneros parrebbe essere Bucarest.