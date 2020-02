La Champions League entra nel vivo e, agli ottavi di finale, propone una sfida – spettacolo tra due big del calcio europeo, Atletico Madrid-Liverpool. I Reds tornano al Wanda Metropolitano, lo stadio dove a giugno hanno alzato al cielo l’ultima Champions. I Colchoneros non stanno brillando in Liga, distanti 13 punti dal Real primo in classifica, al contrario il Liverpool ha già ipotecato la Premier League e può quindi concentrarsi sul bis in Europa. Sulla carta il match è già scritto, anche secondo gli esperti che, si legge in una nota, favoriscono gli uomini di Klopp, a 2.20; occhio però all’ottimo rendimento interno dell’Atletico il cui successo è a 3.40, il pareggio vale 3.30. Più netto il vantaggio degli inglesi per il passaggio ai quarti, a 1.30 contro il 3.50 dell’impresa spagnola. Anche gli scommettitori si schierano con i campioni d’Europa, il 77% ha puntato sul segno 2 nel match e l’85% sul Liverpool ai quarti.