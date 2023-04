Doveva essere un doppio confronto dal sapore di finale invece il ritorno dei quarti di finale di Champions in programma stasera a Monaco tra Bayern e Manchester City rischia di essere una sfida già decisa. Il 3-0 dell’Etihad Stadium mette la squadra di Guardiola con un piede in semifinale ma quella di Tuchel vuole credere in un ribaltone che sarebbe storico. Calcio d'inizio alle 21.



PRECEDENTI - Il Bayern Monaco ha perso gli ultimi due confronti in Champions League contro il Manchester City. Tra le squadre che hanno affrontato almeno cinque volte il Bayern Monaco in Champions League, il City è solo uno dei tre club che ha vinto almeno la metà delle partite giocate contro I bavaresi nel torneo (57% - 4/7), assieme a Milan (67% - 4/6) e Real Madrid (50% - 10/20). I tedeschi sperano di diventare la quinta squadra a superare un turno a eliminazione diretta in Champions League dopo aver perso la gara di andata con tre o più gol di scarto, dopo Deportivo de La Coruña nel 2003/04 (5-4 vs Milan), Barcellona nel 2016/17 (6-5 vs PSG), Roma nel 2017-18 (4-4 vs Barcellona, avanzata per la regola dei gol in trasferta) e Liverpool nel 2018/19 (4-3 vs Barcellona).