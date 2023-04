Non solo Napoli-Milan. In questa serata di Champions League i riflettori si accendono anche a Londra, Stamford Bridge. Il Chelsea del traghettatore Frank Lampard proverà a ribaltare lo 0-2 dell'andata conquistato dal Real Madrid di Carlo Ancelotti al Bernabeu. L'allenatore dei Blues ha caricato i suoi alla vigilia della gara: "Possiamo scrivere una nuova storia"; i Blancos puntano alla quarta semifinale di Champions con l'allenatore italiano in panchina.