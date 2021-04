Il rematch della finale di2020 va in scena,si affrontanonei quarti di finale di questa edizione. Campioni in carica e vice campioni tornano a sfidarsi dopo la partita del Da Luz di Lisbona: nell'occasione a spuntarla furono i bavaresi, grazie al gol di Kingsley Coman nella ripresa.: Flick deve fare a meno die soprattutto il bomber; dall'altra parte Pochettino perde per infortunio, per Covid, per squalifica- Decimo confronto tra le due squadre, con il Bayern Monaco che ha vinto le ultime tre gare casalinghe contro il PSG e punta a un altro record: potrebbe diventare la seconda squadra nella storia della Champions a raggiungere 20 partite consecutive senza perdere (ora 18 vittorie e 1 pareggio) dopo il Manchester United (25 tra il 2007 e il 2009). Un solo precedente, negativo, per Pochettino contro il Bayern: sconfitto 7-2 quando guidava il Tottenham nell'ottobre 2019.Fischio d'inizio alle 20.45, su Calciomercato.com la diretta di: Neyer; Pavard, Sule, Alaba, Hernandez; Kimmich, Goretzka; Coman, Muller, Sané; Choupo-Moting.: Navas; Dagba, Marquinhos, Kimpembe, Diallo; Danilo, Gueye; Di Maria, Neymar, Draxler; Mbappé.​