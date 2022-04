(calcio d'inizio alle ore 21) è una gara valevole per il ritorno dei quarti di finale in. Dopo l'impresa di Torino contro la Juventus, la squadra disogna il bis in un altro Allianz Stadium: quello a Monaco di Baviera. Si (ri)parte dalla vittoria per 1-0 degli spagnoli all'andata con gol di. Quest'ultimo è diffidato così come Rulli e Parejo oltre a Lucas Hernandez.BAYERN MONACO (3-4-2-1): Neuer; Pavard, Upamecano, Hernandez; Sané, Kimmich, Goretzka, Coman; Musiala, Muller; Lewandowski. All. Nagelsmann.VILLARREAL (4-3-2-1): Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Estupinian; Parejo, Coquelin, Capoue; Lo Celso, Danjuma; Moreno. All. Emery.