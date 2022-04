Abbiamo forse esagerato con la Juventus? Certo, uscire dalla Champions League agli ottavi contro una squadra che occupa appena il settimo posto nella Liga spagnola non è proprio il massimo, ma quello che è successo stasera ci obbliga a riconsiderare la portata del “disastro bianconero” celebrato (o lamentato, dipende dai punti di vista) qualche settimana fa. Se anche il Bayern Monaco di Lewandowski va a perdere all’Estadio de la Ceramica, inondato dal Sottomarino Giallo e dalla marea di tifosi che riempiono lo stadio della piccola Vila-Real, allora sorge il dubbio: ma non è che quella di Emery, come del resto il suo allenatore è una squadra da Coppe? Un Equipo de Copas, come si dice da quelle parti. E soprattutto, non è che la Juventus di Allegri ha ceduto di fronte ad una seria candidata alle semifinali della coppa più importante d’Europa a livello di club?



CHE SORPRESA – Non solo il gol di Danjuma che ha deciso la partita: il Villarreal aveva trovato il raddoppio con un tiro-cross direttamente in porta di Coquelin e, nella ripresa, ha colto un palo clamoroso con una sassata di Gerard Moreno, prima di fallire ripetutamente il 2-0 con Danjuma, Pedraza (clamoroso il gol sbagliato in contropiede nel finale) e lo stesso Moreno. Il Bayern non è stato certo a guardare, andando vicino al pareggio con Gnabry, Coman e il redivivo Davies, ma la prova offerta dalla coppia Pau Torres-Raul Albiol, il giovane e l’esperto, è stata di estrema solidità. Emery aveva affermato alla vigilia che, dopo aver fermato Vlahovic, serviva un passo ulteriore per avere a che fare con Lewandowski: detto fatto, Pau Torres si sta rapidamente imponendo come uno dei centrali più affidabili e reattivi in circolazione. E che dire degli altri protagonisti? Del portiere argentino Geronimo Rulli i tifosi bianconeri si ricordano fin troppo bene, mentre il connazionale Lo Celso, ex Tottenham, ha dato fosforo alla mediana insieme a Parejo, che aveva pareggiato la gara d’andata contro la Juve.



RIABILITATI? – La continua sofferenza del Bayern Monaco di fronte agli spagnoli, dunque, restituisce credibilità alla batosta rimediata dai ragazzi di Allegri a Torino, dove per tre quarti di partita Dybala e compagni si erano fatti preferire al Villarreal. Lo stesso Villarreal che ha estromesso l'Atalanta nei gironi, e che, stasera, ha avuto ragione di una delle squadre sulla carta più forti del globo terracqueo. Il calcio è meraviglioso proprio perché non è una scienza esatta, ma dopo stasera lo possiamo dire: forse (la gara di ritorno, tutta da giocare, impone il dubitativo, specie in relazione alle tante occasioni fallite dagli spagnoli stasera), forse, avevamo esagerato con la Juventus.