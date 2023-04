Crollata al quinto posto in campionato l’Inter ha la grande occasione di riscattarsi in Champions League, dove nei quarti di finale dovrà superare il Benfica. Sulla carta i nerazzurri potevano pescare un avversario più tosto, anche se la squadra di Roger Schmidt è prima nella Liga portoghese con un vantaggio di 7 punti sul Porto e anche nei pronostici su quale squadra passerà il turno il vantaggio degli uomini di Simone Inzaghi non è così netto. Sulla lavagna scommesse infatti l’Inter è proposta in semifinale a quota 1,75, per un vantaggio minimo rispetto ai lusitani che si giocano a quota 2,00 per la vittoria nel doppio confronto. Questa sera all’Estádio da Luz di Lisbona andrà in scena la gara d’andata che metterà ancora più in chiaro i valori delle due squadre e per i nerazzurri ci sarà da soffrire. Le quote sulla partita premiano infatti il Benfica che in casa si gioca vincente a 2,27, contro il pareggio a 3,30 e il segno 2 che invece è proposto a 3,40. Nell’altro quarto di finale in programma questa sera si incrociano Manchester City e Bayern Monaco. Il primo confronto tra le due squadre che sono favorite per la vittoria della Champions League potrebbe premiare nei pronostici della vigilia la squadra inglese. Le quote danno la formazione di Guardiola favorita a 1,65, contro il pareggio a 4,25 e il segno 2 a 5,00.