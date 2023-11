Di seguito, tutti gli episodi da moviola di Benfica-Inter e Real Madrid-Napoli, sfide valide per la quinta giornata della fase a gironi della Champions League.



BENFICA-INTER



Treimanis

Spasennikovs e Gudermanis

IV UOMO Golubevs

VAR Bebek

AVAR Denkert



5' - Intervento del VAR sulla rete siglata da Joao Mario. Dopo l'iniziale segnalazione di fuorigioco, un check ha dimostrato come De Vrij tenesse in gioco Tengstedt, autore dell'assist per l'ex giocatore dell'Inter



REAL MADRID-NAPOLI



Letexier

Mugnier e Rahmouni

IV UOMO Stinat

VAR Brisard

AVAR van Boekel



10' - Interviene la goal line technology sulla rete di Simeone. La palla è entrata del tutto, gol convalidato