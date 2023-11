Non solo Inter e Napoli. Dalle 18.45 vanno in scena tutte le restanti partite di questa quinta giornata della fase a gironi della Champions League.



Si parte dalla delicatissima sfida in Turchia tra il Galatasaray e il Manchester United, valida per il Gruppo A. Un solo risultato possibile per i Red Devils per riaccendere le speranze di qualificazione.



Si prosegue con l’ultima chance per il Siviglia che, in casa, sfiderà il PSV. In caso di sconfitta, gli andalusi saluteranno la possibilità di centrare gli ottavi di finale.



Alle 21, il programma continua con Arsenal-Lens e Bayern Monaco-Copenaghen, oltre ai match che vedono protagoniste le avversarie delle italiane: Braga-Union Berlino (decisiva per l’eventuale passaggio del turno del Napoli) e Real Sociedad-Salisburgo (cruciale per la lotta al 1° posto con l’Inter).