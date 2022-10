Juventus e Milan sono pronti a tornare in campo in Champions League e la UEFA rende note le designazioni arbitrali per i prossimi impegni: va al serbo Srdjan Jovanovic la sfida tra i bianconeri di Allegri e il Benfica, mentre il polacco Szymon Marciniak dirige il match tra i rossoneri di Pioli e la Dinamo Zagabria.



LE DESIGNAZIONI COMPLETE



BENFICA-JUVENTUS - martedì 25 ottobre, ore 21



Arbitro: Srdjan Jovanović (SRB)

Assistenti: Uroš Stojković (SRB) - Milan Mihajlović (SRB)

Quarto uomo: Momčilo Marković (SRB)

VAR: Marco Fritz (GER)

AVAR: Chris Kavanagh (ENG)





DINAMO ZAGABRIA-MILAN - martedì 25 ottobre, ore 21



Arbitro: Szymon Marciniak (POL)

Assistenti: Paweł Sokolnicki (POL) - Tomasz Listkiewicz (POL)

Quarto uomo: Tomasz Musiał (POL)

VAR: Tomasz Kwiatkowski (POL)

AVAR: Bartosz Frankowski (POL)