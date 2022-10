IL TABELLINO

Per la storia del, che non aveva mai giocato a San Siro in serie A, e per la classifica delche scavalca l’Atalanta e raggiunge il Napoli in testa alla classifica., aperto da una doppietta die chiuso dall’ultima rete di, a cavallo dei gol di, per la superiore qualità individuale dei rossoneri,perché la squadra di Palladino non avrebbe meritato un passivo così pesante, frutto soprattutto degli errori dei propri difensori. Alla fine, così, gioiscono in tribuna, mentreal fianco del figlio Gianluca ma non di Berlusconi, incassa la seconda sconfitta consecutiva del Monza, consolandosi soltanto con il successo della sua vecchia squadra. In attesa di sapere che cosa faranno le rivali per lo scudetto,. Con le belle notizie che riguardano Origi, per la prima volta titolare e per la prima volta in gol, e con quelle contraddittorie su Diaz che dopo avere confermato di essere in grandi condizioni è uscito dolorante.- Proprio il pensiero della importantissima sfida di martedì a Zagabria condiziona le scelte del tecnico rossonero che effettua un massiccio turnover., c’è spazio per tre volti nuovi contemporaneamente rispetto alla stagione scorsa, come non era mai accaduto fin qui: Dest in difesa in linea con Kjaer, Tomori e capitan Hernandez; Pobega in mezzo al fianco vicino a Bennacer; Origi in attacco, supportato dal trio Messias-Diaz-Rebic. Sembra un azzardo, anche se il Monza è costretto a rinunciare a due pedine importantissime: l’infortunatoin difesa, rilevato dae lo squalificatoin mezzo al campo, sostituito da. E invece, dopo un quarto d’ora grigio come le sue maglie tendenti al verde, al primo vero tentativo il Milan va in vantaggio. Gli schemi non c’entrano, perché, che ripete la prodezza riuscitagli due settimane fa contro la Juventus. Allora partì sulla destra, mentre stavolta improvvisa una volata centrale da metà campo che Antov cerca invano di interrompere con un tentativo tanto disperato quanto goffo.- Il Monza ha il merito di non arrendersi e per due volte sfiora il meritato pareggio. Prima, con un gran sinistro, e poicon una deviazione ravvicinata di testa, su cross da destra di Mota Carvalho,bravo a respingere in entrambi i casi. Quanto basta, da un lato per confermare i progressi del Monza, dopo la promozione in panchina di Palladino, e dall’altro per ribadire le incertezze della difesa rossonera. Ma siccome nel calcio decidono le iniziative dei singoli,dalla destra e aggirando Caldirola con un movimento rapidissimo da centravanti, a due passi dall’incolpevole Di Gregorio.- Kalulu al posto dell’acerbo Dest e Ranocchia in quello dello spaesato Barberis sono i primi cambi di Pioli e Palladino dopo l’intervallo. La svolta definitiva potrebbe arrivare da Rebic, smarcato alla perfezione da Bennacer, che cerca invano il gol del 3-0, negatogli da Di Gregorio., costretto a lasciare il posto al recuperato De Ketelaere. A prescindere dagli interpreti, visto che Palladino rilancia anche Carboni e Petagna, che rilevano Caldirola e Mota Carvalho, mentre Pioli fa entrare Gabbia e Leao al posto di Kjaer e Rebic, il Milan rimane comunque padrone della situazione e, con una sassata sotto la traversa, dal limite dell’area, dopo il passaggio di Messias dalla destra.- Sul 3-0 la partita sembra chiusa, ma il Monza riesce almeno a segnare unche calcia una perfetta punizione a fil di palo, dove Tatarusanu arriva con colpevole ritardo. Nessuna illusione però, perché il Monza regala un altro gol al Milan con Antov che pasticcia su, perfetto nella deviazione centrale per il definitivo 4-1.Marcatori: 16’, 40’ pt Díaz (Milan), 20’ st Origi (Mil), 21’ st Ranocchia (Mon), 38’ st Leao (Mil)Assist: 40’ pt Origi (Mil), 20’ st Messias (Mil), 38’ st Theo (Mil)MILAN: Tatarusanu, Dest (dal 1’ st Kalulu), Kjaer (dal 15’ st Gabbia), Tomori, Theo, Bennacer, Pobega, Messias, Diaz (dal 7’ st De Ketelaere), Rebic (dal 15’ st Leao), Origi (dal 33’ Vranckx) A disp.: Mirante, Jungdal, Ballo-Touré, Adli, Tonali, Giroud, Bakayoko, Leao, Kalulu, Thiaw, Krunic, Vranckx, GAbbia, De Ketelaere. All.: Pioli.MONZA: Di Gregorio; Antov, Pablo Marì, Caldirola (dal 9’ st Carboni) Ciurria, Barberis (dal 1’ st Ranocchia) Sensi (dal 20’ st Bondo) Carlos Augusto; Pessina, Caprari (dal 20’st Gytkjaer); Mota Carvalho (dal 9’ st Petagna ). A disp.: Cragno, Sorrentino, Donati, Marlon, Machin, Gytkjaer, Valoti, Birindelli, Ranocchia, Colpani, Petagna, Bondo, Carboni, D'Alessandro, Vignato. All.: Palladino.Ammoniti: 31’ pt Origi (Mil), 26’ st Bondo (Mon).