Match da dentro o fuori per la Juve che, nel penultimo turno dei gironi di Champions League, non ha altro risultato che la vittoria al Da Luz. Ad aspettare gli uomini di Allegri un Benfica che in questa stagione non sa perdere ed ha una striscia di imbattibilità aperta di 20 partite ufficiali (17 vittorie, 3 pareggi). Per i bianconeri solo tre punti finora nel gruppo H (3 sconfitte) e una difficile rincorsa per superare la fase a eliminazione diretta di UCL per la nona stagione consecutiva.



FORMAZIONI UFFICIALI:

Benfica (4-2-3-1): Valchodimos; Bah, Antonio Silva, Otamendi, Grimaldo; Enzo Fernandez, Florentino; Aursnes, Rafa Silva, Joao Mario; Ramos. Allenatore: Schmidt.



Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Gatti; Cuadrado, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Kean. Allenatore: Allegri.





AL TERMINE DELLA PARTITA RESTATE SU CALCIOMERCATO.COM PER LEGGERE IL COMMENTO DI GIANCARLO PADOVAN