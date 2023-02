Borussia Dortmund-Chelsea (calcio d'inizio alle ore 21) è una gara valevole per l'andata degli ottavi di finale in Champions League. Terzic non può contare sul giovane attaccante Moukoko. Potter deve fare a meno dei vari Mendy, Kanté, Pulisic, Sterling e Broja.



Occhio ai cartellini gialli: diffidati Ryerson da una parte; Koulibaly, Gallagher, Mount e Mudryk dall'altra. Arbitra lo spagnolo Gil Manzano, con Hernandez al Var. Il ritorno è in programma martedì 7 marzo allo Stamford Bridge di Londra.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



BORUSSIA DORTMUND (4-1-4-1): Kobel; Wolf, Sule, Schlotterbeck, Guerreiro; Emre Can; Adeyemi, Bellingham, Ozcan, Brandt; Haller. (A disp. Meyer, Hummels, Ryerson, Meunier, Reyna, Reus, Dahoud, Malen, Rothe, Bynoe-Gittens, Coulibaly, Modeste). All. Terzic.



CHELSEA (4-2-3-1): Kepa; James, Koulibaly, Thiago Silva, Chilwell; Loftus-Cheek, Enzo Fernandez; Ziyech, Joao Felix, Mudryk; Havertz. (A disp. Bettinelli, Bergstrom, Azpilicueta, Cucurella, Hall, Chalobah, W Fofana, Chukwuemeka, Gallagher, Kovacic, Mount, Zakaria). All. Potter.