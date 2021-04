L'obiettivo è chiaro: cancellare le tre eliminazioni consecutive ai quarti di finale e approdare in semifinale per la seconda volta nella storia, dopo il ko del 2016 contro il Real Madrid. Reduce dalle eliminazioni con Liverpool, Tottenham e Lione, il Manchester City vuole (almeno) tornare tra le prime quattro d'Europa. Non sarà facile, però, superare un Borussia Dortmund che già all'andata ha dimostrato di saper tener testa alla super-squadra di Guardiola. Dopo il 2-1 dell'Ethiad ai tedeschi basta l'1-0: ancora privo di Sancho, Terzic si affida ovviamente ad Erling Haaland, decisivo all'andata con l'assist per Reus. Nella sfida tra i 2000, l'avversario sarà Phil Foden, fedelissimo di Guardiola e match-winner una settimana fa con un gol al 90'. City reduce dal clamoroso ko in Premier con il Leeds, ma nelle ultime 29 sono arrivati 27 successi. Citizens senza Aguero, c'è Gabriel Jesus in avanti con Mahrez e Foden, mentre Rodri si aggiunge a Gundogan e De Bruyne in mediana. Nei padroni di casa, invece, nuova chance per il 2002 Knauff, che insieme a Reus cercherà di servire Haaland. Chi vince sfida in semifinale il Paris Saint-Germain di Pochettino.



STATISTICHE E PRECEDENTI - Sette le vittorie di fila del Manchester City contro squadre tedesche, mentre sono sei i ko consecutivi del Dortmund contro formazioni inglesi. Solo due - oltre all'andata - i precedenti tra le due formazioni, risalenti alla fase a gironi 2012-2013: 1-1 all'Ethiad con Reus e Balotelli, 1-0 al ritorno con la rete di Schieber. Numeri impressionanti per il City, in gol per 54 volte nelle ultime 22 partite di Champions. Guardiola punterà anche su Gundogan, ex della gara: in giallonero 105 presenze e 10 gol tra il 2011 e il 2016.



Fischio d'inizio alle 21, su Calciomercato.com la diretta di Borussia Dortmund-Manchester City.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Borussia Dortmund (4-3-2-1): Hitz; Morey, Akanji, Hummels, Guerreiro; Bellingham, Emre Can, Dahoud; Knauff, Reus; Haaland



Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Ruben Dias, Stones, Zinchenko; Gundogan, Rodri, De Bruyne; Mahrez, Bernardo Silva, Foden