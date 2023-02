È l’ottavo di finale più inaspettato, e per questo, più imprevedibile. Nell’andata in Belgio, Bruges e Benfica si giocano una porzione di qualificazione ai quarti di finale di Champions League. Partono favoriti i portoghesi, anche per il brutto momento che stanno vivendo i padroni di casa. Solo una vittoria nelle ultime 8, con 6 pareggi: non di certo l’avvicinamento ideale per un traguardo storico.



Il primo scontro diretto a livello europeo tra questi due club spalancherà dunque le porte della top 8 delle squadre europee. I nerazzurri puntano a confermarsi in Champions dopo un girone con 3 vittorie, 2 pareggi e ben 5 clean sheets. La squadra del presidente Rui Costa invece veleggia in testa alla classifica del proprio campionato e, nonostante le dolorose partenze sul mercato, punta ad entrare nell’elite europea. Le Aquile però sono giù usciti da una Coppa, quella portoghese, dopo il ko con il Braga. Calcio d'inizio alle 21.