Altro che Champions League, stasera c'è il botto di Premier League tra Arsenal e Manchester City. Tre punti ancora indietro i Citizens, che ho visto dominare l'Aston Villa facendo un primo tempo da brividi. Poi è uscito Haaland e tutto è rimasto come era fino al gol dei ragazzi di Emery. Voglio vedere: 1) Se il bomber ci sarà perchè la differenza è tanta; 2) Arteta e Guardiola come se la giocheranno, visto che si conoscono come fossero due fratelli. L'Arsenal sta rallentando, la quota degli ospiti sta scendendo, per me il 2 ci può stare. E sarebbe aggancio.



Nella Liga c'è Real Madrid-Elche. In teoria si potrebbe scegliere un handicappone, Ma devo dire che anche il minimo degli handicap può andare bene.

Serie C tra Siena e Torres. I sardi sanno giocarsela alla grande in trasferta. Più o meno la quota è come quella dei blancos. A ottobre la Torres vinse facilmente, ora ci sono dieci punti di vantaggio per i toscani. Vedremo.



Arsenal-Manchester City 2 (quota 2,35)

Real Madrid-Elche 1/handicap (1,56)

Siena-Torres X2 (1,50)



Terno da 5,49 volte la posta