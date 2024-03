Champions League, Carragher: 'Inter fuori? Il Manchester City e tutte le altre saranno contente...'

L'eliminazione dell'Inter ha stupito non solo i tifosi nerazzurri e gli analisti nostrani, ma anche quelli esteri. A commentare la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League che ha sorriso all'Atletico Madrid, c'era tra gli altri Jamie Carragher. L'ex difensore del Liverpool è uno degli ospiti fissi di Cbs, insieme a Thierry Henry e Micah Richard, e, nel commentare la sfida del Civitas Metropolitano, si è espresso così.



L'ANALISI - 'Penso davvero che il Manchester City sia contento di questo risultato perché l'Inter era una delle poche squadre che potevano creare problemi a Guardiola. Non sono sicuro che l'Atletico Madrid possa fare altrettanto. E aggiungo che molte delle squadre che sono rimaste in Champions saranno contente dell'eliminazione dei nerazzurri', ha detto l'opinionista.