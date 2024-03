Inter fuori dalla Champions, verdetto giusto: l'Atletico Madrid è più forte di Benfica, Porto e Milan

Sandro Sabatini

Il rigore di Lautaro quasi fuori dallo stadio Metropolitano, l’Inter fuori dalla Champions. La delusione è tremenda, l’ha detto anche Sandro Piccinini in telecronaca. Ma il verdetto è giusto. Nelle due partite, quattro tempi più due supplementari, 210 minuti più recupero e infine i rigori, non si può giocare con le giustificazioni e le occasioni sprecate. Sarebbero troppe parole. Bisogna attenersi al verdetto del campo e del dischetto. L’Atletico Madrid ne ha segnati tre, l’Inter ne ha sbagliati tre: con Sanchez, Klaassen e alla fine, alle stelle, Lautaro Martinez.



E poi si deve aggiungere, anzi ammettere, che L’Atletico Madrid era più forte di Benfica, Porto e Milan: la road to Istanbul dell’anno scorso.

Appunti tattici: Pavard e Darmian agli estremi di fasce destra e sinistra mai si erano visti in questa stagione, segno che l’assenza più dolorosa è stata quella del tuttofare Carlos Augusto.



Così vanno ai quarti 7 delle 8 prime classificate nei gironi. L’unica eliminata è la Real Sociedad. L’unico che, almeno in cuor suo, deve rimpiangere di non aver chiuso il girone al primo posto è Simone Inzaghi.