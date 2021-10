Si torna a parlare di Champions giocata con le due milanesi che questa sera, alle 21, dovranno vedersela contro avversari da prendere con le pinze. L’Inter affronterà a San Siro i sorprendenti moldavi dello Sheriff, che sono in testa al girone D con sei punti per aver battuto prima lo Shakhtar Donetsk e dopo il Real Madrid. I nerazzurri, invece, hanno uno solo punto al proprio attivo per lo 0-0 casalingo contro lo Shakhtar. A zero punti, invece, è ancora il Milan per aver perso le due gare sinora disputate contro il Liverpool e l’Atletico Madrid. Questa volta, fuori casa, dovrà vedersela con il Porto che ha sinora conquistato solo un punto contro l’Atletico nella gara di esordio. A scorrere le quote proposte sulla sua lavagna l’Inter ha le carte in regola per conquistare il primo successo stagionale in Champions e banca l’1 popolare a 1,18, con l’X altissimo a 7,30 ed il 2 che moltiplica per 13,40.