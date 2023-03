Torna la Champions League e per il Chelsea è già il momento del redde rationem. Spalle al muro dopo il ko di misura in Germania, i londinesi aspettano il Borussia Dortmund nel ritorno degli ottavi di finale. Chi passerà stasera allo Stamford Bridge sarà tra le migliori 8 d’Europa. E per la squadra di Potter resta questa l’unica speranza realistica di alzare un trofeo in quest’annata e di partecipare alla prossima edizione, vista la distanza dalle zone che contano in classifica.



Il Chelsea ha segnato solo 4 gol nelle ultime 11 gare (2 vittorie, 3 pareggi, 6 sconfitte e deve invertire la rotta contro uno dei club più in forma in tutta Europa. Non ci sarà il match winner Adeyemi, ma il Borussia arriva infatti da 10 vittorie consecutive.



Sarà il primo confronto in Inghilterra tra le due squadre. Dopo aver registrato sei successi nelle prime sette partite casalinghe di Champions League contro squadre tedesche (1 pari), i Blues non hanno vinto nelle ultime due (un pareggio, una sconfitta). Il Chelsea ha perso l’andata di un confronto diretto per l'ottava volta ma hanno poi superato il turno in quattro di queste sette.