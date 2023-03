A dieci volte la posta potrebbe rivelarsi un colpaccio. Chissà, forse sbaglio io. Ma ci si prova come i cantanti a Sanremo. Soltanto la Lazio delle nostre, all'Olimpico, in Conference League, contro gli olandesi dell'Alkmaar. Se ci fosse stato l'Immobile capocannoniere delle altre stagioni avremmo trovato la metà della quota. Ma ci sta bene anche cosi', con l'attacco a piroetta di Sarri che non ti lascia troppi punti di riferimento. Saranno in pochi sugli spalti per questa andata ma non vuol dire che il lavoro è già stato fatto.Champions League con il massimo della serata a Londra. Dove un Chelsea che non riesce a togliersi il plaid dalle gambe trova una versione heavy-metal del Borussia Dortmund, che ha vinto 1-0 in casa e può provare a rifare la voce grossa. Perchè se sono le due squadre che si stanno giocando i loro campionati c'è una bella differenza. E il maghetto Potter - che hanno scelto i Blues per la loro panchina - a occhio e croce potrebbe non lasciare grandi tracce. Doppia esterna da wow.Benfica-Club Brugge può essere andata in archivio in Belgio. Dove arrivò il 2-0 da netti favoriti per i ragazzi di Lisbona. Certo, ora la quota è quel che è e basterebbe una sana gestione dei 90' e passa per soffrire il minimo. Per me ci sta anche la seconda vittoria senza tutti questi stenti.Championship e si alza il tesoretto. Huddersfield-Bristol City si può inquadrare dal punto di vista delle reti, entrambe ne prendono un sacco e una sporta. I padroni di casa, ultimi in classifica, sono già a un gol e mezzo di media a partita. Quell'over da 2,20 si trasformerà nell'emoticon del sorrisone?