Chelsea-Real Madrid (calcio d'inizio alle ore 21 in diretta su Amazon Prime Video) è una gara valevole per l'andata dei quarti di finale in Champions League. A Stamford Bridge va in scena la rivincita della semifinale della passata edizione, quando la spuntarono gli inglesi, che poi si laurearono campioni d'Europa.



Tuchel deve fare a meno di Chilwell e Hudson Odoi, in panchina gli ex interisti Lukaku e Kovacic. Quest'ultimo è ex di turno, così come dall'altra parte Hazard e Ancelotti, assenti per infortunio e Covid. Indisponibili pure Isco e Jovic. Occhio ai cartellini gialli: diffidati Loftus Cheek e Militao.



PROBABILI FORMAZIONI



CHELSEA (3-4-2-1): Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva, Rudiger; James, Jorginho, Kanté, Alonso; Mount, Pulisic; Havertz. (A disp. Kepa, Christensen, Sarr, Kovacic, Loftus Cheek, Saul, Barkley, Ziyech, Werner, Lukaku). All. Tuchel.



REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema, Vinicius. (A disp. Lunin, Fuidias, Nacho, Lucas Vazquez, Marcelo, Valverde, Camavinga, Ceballos, Bale, Rodrygo, Mariano). All. Ancelotti.



Arbitro: Turpin (Francia), assistenti Danos e Gringore, Letexier quarto uomo, Brisard e Willy al Var.