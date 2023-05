Il punteggio dopo l'andata della semifinale di Champions League tra Manchester City e Real Madrid è di 1-1, ma i bookmaker hanno poca fiducia nella formazione spagnola, che giocherà il secondo atto in trasferta. Sono infatti i Citizens di Pep Guardiola i grandi favoriti per la conquista di una finale già giocata (e persa) appena due stagioni fa: i betting analyst offrono a 1,30 il passaggio del turno per i campioni d'Inghilterra, contro gli uomini di Carlo Ancelotti a 3,20. Match di ritorno che vede quindi il City in pole per un successo nei 90 minuti, offerto a 1,60 su 888sport, rispetto al colpaccio madridista a 5,50, con il pareggio alto a 4,50. All'Etihad prevale il Goal a 1,67, contro il No Goal fissato a 2,16. In vantaggio anche l'Over, offerto a 1,60, mentre un esito con meno di tre reti vale 2,35 la posta. Per quanto riguarda il risultato esatto, in pole ci sono l'1-1 e il 2-1 in favore del Manchester City, entrambi a 6,75. Segue il 2-0 a quota 7, mentre l'1-0 si gioca a 7,50. Nel match d'andata non ha timbrato il cartellino, ma nei secondi 90 minuti è altissima la probabilità di un gol per Erling Haaland: una marcatura è vista a 1,65 su Planetwin365, mentre la doppietta è proposta a 3,30. Anche Karim Benzema è in cerca di una rete in semifinale: per lui un sigillo si gioca a 2,75.