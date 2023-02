Dopo il lungo periodo di sosta, torna la massima competizione continentale per club che propone subito una gara dal grande fascino. A Milano, infatti, approdano domani sera 14 febbraio gli Spurs di Antonio Conte. Si affronteranno due formazioni che stanno arrancando, specialmente i rossoneri, nei rispettivi campionati nazionali e che vogliono riscattarsi in Champions a partire già da questa gara di andata degli ottavi. Il doppio confronto si preannuncia abbastanza equilibrato, così come dimostrano le quote nel match di andata che vedono i padroni di casa leggermente favoriti con l’1 proposto alto a 2,48 non distantissimo dal 2 degli inglesi a 2,85 e con l’X offerto a 3,35. Il Milan, dopo quattro sconfitte consecutive fra Supercoppa e campionato, ha ritrovato il successo, nell’anticipo di campionato del venerdì, contro il Torino, battuto a San Siro con un gol di Giroud. Anche contro il Tottenham, mister Pioli dovrebbe riproporre la difesa a tre con il ritorno di Tomori che dovrebbe escludere dal terzetto Simon Kjaer. Probabile l’inserimento di Ismael Bennacer insieme con Tonali in mezzo al campo. In avanti le punte dovrebbero sempre essere Olivier Giroud e Rafael Leao. Alle loro spalle ballottaggio tra Brahim Diaz e Rade Krunic. Anche il Tottenham arriva a questo appuntamento, con fischio d’avvio alle 21, non proprio nella migliore condizione psicofisica. Gli Spurs sono reduci dalla batosta rimediata in casa dal Leicester. Quattro gol difficili da digerire per una squadra che, per mentalità, punta molto sul settore difensivo e che era reduce dalla vittoria contro il Manchester City di Guardiola. Tottenham quinto in classifica con quattro punti di vantaggio su Brighton e Fulham. Per la gara contro il Milan, sarà assente l’infortunato Bentancur mentre in avanti il tridente dovrebbe essere composto da Kulusevski, Kane e Son. Lunga la lista del possibile primo od ultimo marcatore con Herry Kane primo tra tutti raccomandato a 5,00, con a seguire Zlatan Ibrahimovic a 5,75, Olivier Giroud a 6,75, Rafael Leão a 7,00, Min Heung Son a 8,75, Ante Rebic e Arnaut Danjuma a 9,00 e via via tutti gli altri con buon ultimo Tanganga Japhet a 45,00.