La quinta giornata di Champions League è agli archivi ed è tempo di fare i calcoli. L'Inter ha pareggiato in maniera rocambolesca col Benfica ed è prima, appaiata alla Real Sociedad nel proprio gruppo. Il Napoli ha incassato un 4-2 in casa del Real Madrid e si giocherà la qualificazione all'ultimo turno nella sfida al Braga.



INTER - Inter e Real Sociedad erano già qualificate dal turno precedente: a decidere del primo posto sarà lo scontro diretto in programma a San Siro tre due settimane. Con la vittoria, i nerazzurri sarebbero primi, analogamente agli spagnoli. In caso di pareggio, a passare agli ottavi da prima sarebbero i baschi per migliore differenza reti.



NAPOLI - Anche i partenopei si giocheranno al Maradona la qualificazione, contro il Braga. La squadra di Mazzarri ha tre punti di vantaggio sui portoghesi e ha a sua disposizione due risultati utili su tre. Ma non è tutto. Gli azzurri hanno vinto lo scontro diretto in Portogallo per 1-2 e possono quindi permettersi anche di perdere col minimo scarto, in virtù di una differenza reti complessiva migliore.