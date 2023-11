Torna la pazza. Sotto 3-0 all'intervallo con il, la squadra disi ritrova nella ripresa e acciuffa unche, alla fine, sta anche stretto ai nerazzurri. Ladunque rimanda l'ultimo verdetto alla sesta: la prima del gruppo sarà decisa dalla sfida a San Siro con la. L'Inter bis varata dall'ex allenatore delladelude nel primo tempo, dove incassa tre reti dall'expoi si riscatta e trova un pareggio ormai insperato. Segnano Arnautovic, Frattesi e Alexis Sanchez, mentre sulla sirena Barella colpisce un palo che illude i tifosi nerazzurri. Poco male, con qualche patema di troppo, l'Inter supera anche l'esame Da Luz.Buoni i ritmi, le squadre si affrontano a viso aperto e lo spettacolo è subito gradevole. Sono i padroni di casa a provarci di più e i risultati arrivano subito. Al minuto 6, Tengstedt è bravo a partire sul filo del fuorigioco e a fare da sponda per l'arrivo di. L'urlo per l'1-0 gli rimane per un momento in gola per la segnalazione di fuorigioco. Il Var però controlla e dà il via libera. Nerazzurri subito sotto. La reazione non c'è, anzi. Passano otto minuti e il centrocampista passa ancora all'incasso.L'Inter 2 traballa, la manovra ristagna e anzi Di Maria sfiora il tris. La prima scossa prova a portarla Arnautovic. L'austriaco scappa alla difesa lusitana, si presenta di fronte a Trubin ma si fa ipnotizzare. È l'unica occasione di un primo tempo da horror e che è destinato a peggiorare. Per i nerazzurri è notte fonda e neanche Carlos Augusto riesce a schiarirla. All'esterno capita una buona palla in area ma sul piede destro e quindi il suo tiro si spegne alto sulla traversa del Benfica. Nella ripresa Inzaghi non cambia e dà fiducia alle riserve. EI nerazzurri ora ci sono. Trubin è attento su Carlos Augusto ma non può nulla su. L'ex Bologna sfrutta un tocco di testa di Bisseck perL'Inter allora inizia a crederci e si riversa nella metà campo avversaria.Il centrocampista colpisce al volo e trova un gran gol, quello del 2-3. I nerazzurri rischiano in contropiede ma Bisseck salva il risultato. Inzaghi fiuta il momento e butta nella mischia Barella, Cuadrado e Thuram. La prima sgroppata dell'attaccante porta subito grandi risultati: Otamenti infatti lo stende con un pestone in area, è rigore.. Una rimonta degna della pazza Inter. Entrano anche Dimarco e Lautaro Martinez ma i riflettori se li prende Audero, autore di una super parata su un mancino dalla distanza di Di Maria. All'86' un altro episodio di una partita infinita. L'Inter parte in contropiede, Antonio Silva stende Barella e l'arbitro, dopo lungo check al Var, decide per l'espulsione del centrale. La squadra di Inzaghi ci prova fino alla fine, affidandosi al Toro. L'occasione capita a Barella, servito al meglio da Dimarco. La conclusione del centrocampista però si stampa sul palo e non completa una rimonta da cineteca