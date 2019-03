Con la super prestazione di ieri sera in Juventus-Atletico Madrid, Cristiano Ronaldo ha raggiunto Lionel Messi a quota 8 triplette in UEFA Champions League. Le precedenti 7, il fuoriclasse portoghese le aveva messe a segno con la maglia del Real Madrid. Quella di ieri è la prima alla Juve, e l'ha sfoderata nel momento fin qui più importante della sua esperienza in bianconero.



Ecco un nuovo appassionante capitolo della rivalità tra i due mostri sacri del calcio mondiale CR7 e Messi.