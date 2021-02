La Uefa ha reso note le designazioni arbitrali per le prime 4 partite valide per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Si parte domani con la supersfida tra Barcellona e Paris Saint-Germain, che verrà diretta dall'olandese Kuipers; l'altro match in programma, Lipsia-Liverpool è stata affidata invece allo sloveno Vincic.



Mercoledì sera, tocca alla prima delle tre rappresentanti italiane rimaste in lizza, la Juventus di Andrea Pirlo, che farà visita al Porto di Sergio Conceiçao e per l'occasione è stato designato lo spagnolo Carlos Del Cerro Grande, assistito dai connazionali Juan Carlos Yuste e Roberto Alonso Fernandez. Il Var sarà Alejandro Hernandez. Un solo precedente in carriera con i bianconeri per il direttore di gara iberico, in occasione dell'andata dei quarti di finale dell'edizione 2018/2019 contro l'Ajax, che finì poi per eliminare la formazione allenata da Allegri.



A completare il quadro delle designazioni, la scelta di Makkelie per l'altra partita di mercoledì sera tra Siviglia e Borussia Dortmund.