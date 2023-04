Se l'arbitro Szymon Marciniak è stato designato per Napoli-Milan, nei quarti di ritorno di Champions League sarà impegnato anche un fischietto italiano. Parliamo di Daniele Orsato, chiamato a dirigere Chelsea-Real Madrid (2-0 per i Blancos all'andata). Ciro Carbone e Alessandro Giallatini saranno i Chaguardalinee, con Massimiliano Irrati al Var e Maurizio Mariani come quarto uomo.