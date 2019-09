La grande attesa è finita, l'ora della verità è arrivata: dopo l'esaltante stagione dell'anno scorso, l'Atalanta si appresta ad esordire in Champions League. Lo farà questa sera a Zagabria, dove alle 21 lo stadio Maksimir accenderà i riflettori sulla sfida contro la Dinamo. Da Bergamo sono almeno 3000 i tifosi partiti per sostenere il Papu Gomez e compagni: proprio l'argentino sarà titolare in attacco, insieme a Ilicic e Zapata.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



Dinamo Zagabria: Livakovic; Stojanovic, Théophile-Catherine, Peric, Leovac; Moro, Dilaver, Ademi; Olmo, Petkovic, Orsic.



Atalanta: Gollini; Masiello, Toloi, Djimsiti; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata.​



STATISTICHE E PRECEDENTI - Non è la prima volta che Dinamo Zagabria e Atalanta si sfidano: le due squadre si sono affrontate al primo turno della Coppa UEFA 1990/1991. Gasperini, dalla sua, può sorridere: i croati hanno perso tutte le ultime 11 partite giocate nella fase a gironi. I precedenti, invece, raccontano di due soli pareggi, senza alcuna vittoria tra le parti. Per la Dea si tratta della 30° partita ufficiale in campo europeo.



A FINE PARTITA RESTA SU CALCIOMERCATO.COM PER LEGGERE L'APPROFONDIMENTO DI GIANCARLO PADOVAN PER 100ESIMO MINUTO.