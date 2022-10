Un match da dentro o fuori. Il Milan è di scena a Zagabria contro la Dinamo, in una sfida da vincere per credere alla qualificazione agli ottavi di finale. I croati hanno pareggiato in casa l'ultimo match col Salisburgo, tornando a fare punti dopo la sorprendente vittoria all'esordio sul Chelsea. Avevano poi perso a San Siro col Milan e in Austria nella seconda e terza giornata. Per la solidità del progetto sportivo ed economico rossonero il pass per gli ottavi porterebbe l'incasso da introiti Uefa di questa stagione a quota 60 milioni di euro.



FORMAZIONI UFFICIALI



Dinamo Zagabria (3-5-2): Livakovic; Ristovski, Sutalo, Peric; Moharrami, Ademi, Misic, Ivanusec, Ljubicic; Orsic, Petkovic. All.: Cacic.



Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Kjaer, Hernandez; Bennacer, Tonali; Rebic, De Ketelaere, Leao; Giroud. All.: Pioli.





