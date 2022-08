Ci siamo, giovedì alle 18 a Istanbul, dove il 10 giugno 2023 verrà disputata la finale, andrà in scena il sorteggio dei giorni di Champions League. L'Italia sarà rappresentata da Milan, in prima fascia, Juventus, in seconda, Inter e Napoli, in terza. I rossoneri rischiano di ritrovare Liverpool o Atletico Madrid, gli uomini di Allegri potrebbero pescare Real Madrid, Paris Saint-Gerrmain o Manchester City, così come Inter e Napoli, che in seconda fascia vogliono evitare soprattutto Liverpool, Chelsea e Barcellona. A causa del Mondiale, tutta la fase a gironi verrà disputata tra il 6 settembre e il 2 novembre: la prima giornata è in programma il 6-7 settembre, la seconda il 13-14 settembre, la terza il 4-5 ottobre, la quinta il 25-26 ottobre e la sesta l'1-2 novembre. Queste tutte le fasce:



PRIMA FASCIA

Real Madrid

Eintracht Francoforte

Manchester City

Milan

Bayern Monaco

Paris Saint-Germain

Porto

Ajax



SECONDA FASCIA

Liverpool

Chelsea

Barcellona

Juventus

Atlético Madrid

Siviglia

RB Lipsia

Tottenham



TERZA FASCIA

Borussia Dortmund

Salisburgo

Shakhtar Donetsk

Inter

Napoli

Sporting Lisbona

Bayer Leverkusen

Benfica



QUARTA FASCIA

Marsiglia

Club Brugge

Celtic

Maccabi Haifa

Viktoria Plzeň

Rangers

Copenaghen

Dinamo Zagabria