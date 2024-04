Champions League, Donnarumma flop: per i bookie PSG a un passo dall’eliminazione, Guardiola e il City in pole per il bis

L’andata dei quarti di finale diha regalato spettacolo e incertezza in vista dei 90’ di ritorno, soprattutto grazie a due pareggi e due vittorie – a favore di– con un solo gol di scarto. Proprio la sfida tra i blaugrana e il PSG - complice una partita sottotono di Gianluigi Donnarumma - con sconfitta subita per 2-3 dai parigini, fa propendere i betting analyst per il passaggio del turno del Barça, dato a 1,26 contro il 3,60 della rimonta transalpina. Anche l’Atletico Madrid, forte del successo contro il Borussia Dortmund, vede la semifinale a 1,38, in vantaggio sui tedeschi fissati a 2,90 su Goldbet. Massimo equilibrio dopo il pari di Londra, invece, tra Bayern Monaco, leggermente avanti a 1,87 sull’Arsenal visto a 1,89, mentre nonostante il pari spettacolo del Bernabeu, il Manchester City, a 1,34, è nettamente favorito sul Real proposto a 3,15.

– Proprio i campioni in carica del City, vedono il bis, proposto a 2,60 dagli esperti, in netto vantaggio sulla quindicesima coppa del Real Madrid fissata a 7. Leggermente attardate Arsenal e Bayern a quota 7,50, sale a 8 il trionfo del Barcellona, mentre sprofonda a 12 volte la posta la prima volta del PSG di Luis Enrique.