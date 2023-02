Si accendono le luci della Champions League all’Induna Park di Dortmund dove, domani sera, Borussia e Chelsea. Due big del calcio continentale incrociano per la prima volta le loro strade con in palio un posto tra le migliori otto d’Europa. Gli esperti vedono favorito il Borussia Dortmund a 2,50 rispetto al 2,90 del Chelsea con il pareggio offerto a 3,30. Partita che si gioca sul fil dell’equilibrio, Under e Over si equivalgono a 1,87, mentre appare più probabile che entrambe trovino la via della rete tanto che il Goal, a 1,67, si fa preferire al No Goal, a 2,10. Un Ribaltone, a 7,25, non è da escludere così come una rete da fuori area, si gioca a 3,50. Il VAR potrebbe ricoprire un ruolo importante tanto che il suo intervento è in quota a 3,50. I padroni di casa si affidano alla voglia di Sébastien Haller di recuperare il tempo perduto: l’ex attaccante dell’Ajax che trova il primo gol dell’anno in Champions League è offerto a 3,25. Sempre domani va in scena un’altra sfida inedita per gli ottavi di finale della competizione europea con il Bruges che si oppone al Benfica. I lusitani partono ampiamente favoriti, secondo gli esperti Sisal, a 1,85 rispetto al 4,25 dei padroni di casa con il pareggio dato a 3,75. L’intensità e la carica agonistica andrà tenuta a freno tanto che un’espulsione è in quota a 4,25 mentre si scende fino a 2,80 per un calcio di rigore. Il Bruges, senza Jutglà e l’ex Bologna Skov Olsen, conta sull’esperienza e la classe del capitano Hans Vanaken. Il numero 20 belga protagonista con un goal o un assist si gioca a 3,25. Gli ospiti, al contrario, hanno in Gonçalo Ramos la loro punta di diamante: la doppietta della stellina portoghese è offerta a 10,50.