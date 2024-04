I quarti di finale diche vedono stasera e domani sera in programma le gare di ritorno non valgono solo l'accesso tra le prime quattro d'Europa, ma in alcuni casi anche la possibilità di partecipare al primocon il nuovo format esteso, nel 2025 negli Stati Uniti.Dopo l'ufficialità della qualificazione della Juventus al nuovo Mondiale per Club, rimangono solo due posti da assegnare alle squadre europee. Ricapitoliamo un po' i criteri.Ci sono, escluse, se corrispondono, le dette vincitrici. Una nazione non può avere più di due rappresentanti via ranking, altri posti sono possibili solo grazie alla vittoria del trofeo. Al momento la situazione è la seguente:

2021: Chelsea2022: Real Madrid2023: Manchester City2024: ?Bayern MonacoPSGInterBorussia DortmundPortoBenficaBarcellona/Atletico MadridJuventusSalisburgo (ancora non certo di partecipare)Dato che quasi tutte le squadre ai quarti di quest'anno sono già sicure di un posto (Bayern, Real Madrid, Manchester City, Borussia Dortmund, Psg),. Arsenal e Bayern Monaco partiranno dal risultato del 2-2 maturato all'andata in casa dei

L'altro posto è riservato alla Spagna, ma l'Atletico Madrid è per ranking davanti al Barcellona.. In caso contrario, i catalani dovrebbero comunque arrivare per lo meno in finale, superando le semifinali dove potrebbero trovare proprio l'Atletico.