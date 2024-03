Marchetti a CM: 'Il Milan, Blessin, Malta e il Mondiale da titolare, vi racconto le mie mille vite'

A 41 anniha l'entusiasmo di un ragazzino: "Nel 2022 dopo la rottura del tendine d'Achille avevo pensato di ritirarmi, poi a Malta ho ritrovato nuove energie e dopo tutti i sacrifici fatti per recuperare dall'infortunio ho deciso di andare avanti". Oggi è il portiere dell'Hamrun Spartans - ex squadra di Zaccardo e allenata da Luciano Zauri - di lasciare il calcio proprio non ci pensa, anche se il suo obiettivo l'ha raggiunto:

"Non me ne vogliano a Cagliari, ma scelgo la Lazio dove ho fatto la maggior parte della carriera: sono stati sette anni intensi, durante i quali c'è sempre stato l'amore della gente ad accompagnarmi. E' stata un'esperienza che mi porterò sempre nel cuore"."Cellino puntava su Storari, ma il mister mi ha voluto in prima persona dopo avermi seguito l'anno prima in B all'Albinoleffe. E' stata una scelta rischiosa, che per fortuna è andata bene. Quattro sconfitte nelle prime quattro partite, se avessimo perso quella dopo Allegri sarebbe stato esonerato: giocavamo con il Milan di Ancelotti, finì 0-0 e avremmo potuto anche vincere".

"Qualche ora prima della partita il mister provava a stemperare la tensione facendo battute "giocate sereni che alle brutte cacciano me", ci diceva ridendo. Noi, vedendo lui rilassato, ci siamo tranquillizzati e abbiamo fatto una gran partita"."Eravamo in ritiro in montagna per preparare la stagione con Arrigoni allenatore, dal nulla scoppia il caso fidejussioni ma il presidente ci tranquillizza dicendo che si sarebbe risolto tutto. 10 giorni dopo ufficializzarono il fallimento del club. Ero rimasto molto dispiaciuto, perché il Torino era stata la prima società a credere in me quando avevo 14 anni".

"Giocavo nella Pro Vercelli, e insieme ad altri amici stavamo rientrando da una serata a Milano: eravamo in autostrada, un tir si sposta senza guardare e noi per evitarlo siamo finiti contro il guard rail. La mia Mini Cooper andò in fiamme, noi uscimmo dalla macchina che poi esplose. Sembrava una scena da film"."Qualche anno prima avevo perso degli amici nello stesso modo, e per molto tempo ho passato notti insonni perché avevo davanti l'immagine della persona vicino a me che non si svegliava più dopo la botta. Per fortuna, però, siamo tutti sopravvissuti a quell'incidente. Io ne sono uscito grazie alla fede, sono una persona molto credente e mi è servita per vedere il lato positivo delle cose".

"Sicuramente mi ha dato una mano a guardare avanti con fiducia, ma in quei casi anche il lavoro e la perseveranza hanno fatto la differenza. Sono uno che non molla, che di fronte alle difficoltà mi piego ma resisto; nel momento migliore della mia carriera sono finito fuori rosa, poi sono rinato"."Calcisticamente sicuramente, almeno quattro o cinque".

"Il Napoli è stata la squadra che mi ha cercato di più prima di prendere De Sanctis. Il Milan aveva sondato il terreno per affiancarmi ad Abbiati, ma ai rossoneri sono stato davvero vicino qualche anno dopo quando ho avuto la causa per mobbing con Cellino e purtroppo non mi sono riuscito a liberare come avrei voluto"."Al di là delle annate fuori rosa al Cagliari e alla Lazio, quella che mi è mancata è stata la continuità interrotta spesso da qualche infortunio di troppo che mi ha bloccato".

"Nel riscaldamento Buffon aveva un fastidio alla schiena, giocò titolare ma nel primo tempo faceva segno alla panchina che sentiva dolore. Io mi stavo scaldando dietro la porta dal 10' del primo tempo, sono entrato nella ripresa con la spensieratezza di chi vede solo il lato positivo di esordire in un Mondiale"."E' stata un'esperienza stupenda, nonostante vivessimo una situazione pesante costretti a girare sotto scorta per tutto il tempo del Mondiale. La gente ricorda i risultati deludenti (Italia fuori alla fase a gironi, ndr), ma era l'inizio della fine di un ciclo: i giocatori che avevano vinto il Mondiale nel 2006 avevano quattro anni in più, della generazione successiva eravamo ancora in pochi e in più c'è stata anche un po' di sfortuna".

"Un anno fa hanno festeggiato ancora invitando tutta la squadra di quella stagione, è stato piacevole rivedere tutti i miei ex compagni che ormai hanno quasi tutti smesso. Siamo rimasti in pochi a giocare... Se oggi il tifoso della Lazio perde qualche derby rinfaccia all'avversario quel trionfo, 'coppa in faccia' dicono a Roma. E andrà avanti così per sempre, perché lì si vive di calcio".

"Venivo da un periodo poco sereno a livello personale, avevo avuto molti poccoli infortuni finché non mi faccio male seriamente. Quel ko ha spalancato le porte a Strakosha, quando ho recuperato dall'infortunio le gerarchie erano state stabilite e la società mi disse che non rientravo più nei piani"."Da quel momento sono sparito dalla circolazione, abbiamo cercato una soluzione che andasse bene a tutti ma alla fine ho preferito rimanere alla Lazio aspettando la fine del contratto. Anche se, per tornare ad alti livelli, sarebbero serviti mesi".

"Sono personaggi con una personalità fuori dagli schemi, avevano le loro idee che andavano a scontrarsi con la normalità. Cellino si infuriò per un'intervista che feci e mi mise fuori rosa; con Lotito non ho mai avuto problemi, ha creduto in me dopo un anno di stop e alla Lazio sono finito fuori per dinamiche contrattuali. Preziosi è un presidente vulcanico che a Genova ha fatto grandi cose, ma nel loro modo di fare calcio sono tre profili geniali".

"Penso sia stato l'unico allenatore col quale ho discusso in carriera. Il mio sfogo era dettato dal fatto che con lui non siamo stati trattati in modo dignitoso. io, Behrami, Pandev, Criscito, Masiello... Ci metteva in disparte e ci urlava cose senza senso, ci ha fatto male. Aveva un modo poco credibile di gestire il gruppo, ma sono tutte cose che gli ho detto anche in faccia prima di renderle pubbliche"."Sì, mi è rimasto impresso il modo col quale umiliava Calafiori: lo insultava in inglese, gli diceva che era scarso, che se Mourinho l'aveva mandato via c'era un motivo... Sono cose che non si dicono, sono contento che ora si sia ripreso al Bologna".

"Il fatto che i tifosi si sono fatti raggirare da lui, dopo le partite andava sotto la curva e faceva i cori insieme alla gente; aveva capito la passione e il trasporto dei tifosi del Genoa cavalcando l'onda, però poi quello che conta sono i risultati"."Ero allo Spezia dove avevo un contratto fino a giugno con opzione di rinnovo in caso di salvezza, a maggio abbiamo fatto lo spareggio col Verona ma purtroppo siamo retrocessi. Così Zauri, che era diventato da poco allenatore dell'Hamrun e col quale avevo già parlato, mi disse che il portiere titolare Bonello aveva avuto un serio infortunio in nazionale e stavano cercando un sostituto. Accelerammo la trattativa e firmai per lo Spartans".