I bianconeri hanno perso clamorosamente contro il Manchester United dopo una gara dominata per 85' e si sono complicati il passaggio ufficiale agli ottavi, anche da prima del girone. E ora la Juve come potrà passare il turno?



LA SITUAZIONE - Gruppo H: Juventus (9), Manchester United (7), Valencia (5), Young Boys (1).



LE CONDIZIONI - La Juventus si qualifica se non perde. Passa da prima del girone se vince e il Manchester United perde o pareggia. Il Manchester United si qualifica se vince e il Valencia non vince. Il Valencia sarà fuori dai giochi se non vince e lo United vince. Lo Young Boys deve vincere per avere una chance di arrivare terzo, sperando nella sconfitta del Valencia.