Introducing the 2022/23 UEFA Champions League Team of the Season, as selected by UEFA's Technical Observer panel.



Who would be your captain? #UCL || #UCLfinal pic.twitter.com/tMrT2z3LPQ — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 11, 2023

La stagione europea è finita con laed è dunque già tempo di bilanci. A fare il primo è la stessache, sui propri social, ha pubblicato l'undici della stagione. Dominano, come previsto, gli uomini dimentre perrestano le briciole. Nonostante la finale raggiunta e il titolo sfiorato,Niente, niente, snobbati anchee l'intero undici del, uscito solo in semifinale.In basso tutti i prescelti per un team che, messo in campo così, sarebbe di certo favorito per vincere il trofeo.Il 'Giocatore dell'Anno' è lo spagnolo, match winner della gara di ieri contro l'Inter. Erling, altro giocatore dei Citizens, si aggiudica il 'Gol dell'Anno' grazie alla meraviglia in acrobazia contro il Dortmund. Il riconoscimento di 'Giovane dell'Anno', invece, va all'asso del Napoli Kvicha