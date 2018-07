Può sembrare un po’ prematuro pensare già ora a una rete di Cristiano Ronaldo nella prossima finale di Champions. Del resto CR7 con la maglia della Juventus ha fatto solo un allenamento fino a ora. Ma il feeling tra il portoghese e la Champions è tanto radicato da autorizzare ogni pronostico. Ronaldo ha giocato e vinto quattro delle ultime cinque finali. In più, se si considera tutta la sua carriera, si scopre anche che nelle cinque finali giocate (tutte vinte, tra l’altro), ha segnato 4 gol. Ecco perché sul tabellone Sisal Matchpoint un gol di CR7 nell’epilogo del prossimo 1° giugno è ritenuto probabile, dato a 2,50, così come è probabile che la Juve trionfi in Europa. Grazie a Cristiano Ronaldo la quota sui bianconeri vincenti è stata tagliata fino a 6,00 e ora la Juve è la favorita. Quanto alla possibile avversaria della Juventus nella partita decisiva, sempre tenendo presente le statistiche più recenti, il Real Madrid (che, come Ronaldo, ha vinto la Champions 4 volte negli ultimi 5 anni) è la più accreditata: la “strana sfida” al Wanda Metropolitano, (dove è di casa l’Atletico Madrid) è un’ipotesi piazzata a 12 volte la posta.