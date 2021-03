Tutte le speranze di vedere un'italiana ai quarti di Champions sono riposte nell'Atalanta. Dopo l'eliminazione della Juventus, e con la Lazio quasi condannata, la Dea è l'unica ancora in gioco nonostante debba affrontare domani a Madrid la squadra più vincente nella storia di questa competizione, partendo dalla sconfitta per 0-1 dell'andata. Gli analisti non vedono un gap incolmabile tra le due squadre, tanto che la vittoria dell'Atalanta è data a 3,40, quota non certo altissima. Due i risultati a disposizione degli spagnoli: il segno «1», a 2,05, e il pareggio, a 3,75. Per avanzare senza andare ai supplementari all'Atalanta servono almeno due reti. L'1-2, con cui la Dea si assicurerebbe i quarti, si gioca a 12, così come lo 0-1 che però manderebbe le due squadre all'extra time. Il risultato più probabile è l'1-1 con cui il Real si qualificherebbe, e che paga 7 volte la posta giocata.