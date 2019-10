Prosegue il cammino del Napoli in Champions League. Dopo il successo all'esordio contro il Liverpool al San Paolo, trasferta per gli azzurri di Ancelotti che alle 18.55 sono impegnati sul campo del Genk, travolto dal Salisburgo nella prima giornata. Napoli senza Lorenzo Insigne: il capitano va in tribuna per scelta tecnica.



STATISTICHE - Primo confronto assoluto in una competizione UEFA tra il Napoli e il Genk, che ha vinto le ultime due partite contro squadre italiane battendo il Sassuolo nella fase a gironi dell'Europa League 2016/17. Azzurri per la prima volta contro una squadra belga in Champions League: tre vittorie nei sei precedenti in competizioni europee con formazioni provenienti dal Belgio (un pareggio, due sconfitte). Napoli che proverà a sfatare il tabù trasferta in Champions: nessun successo nelle ultime sei (cinque pareggi, una sconfitta); l'ultima vittoria lontano dal San Paolo risale al dicembre 2016, 2-1 contro il Benfica.



Fischio d'inizio alle 18.55, su Calciomercato.com la diretta di Genk-Napoli.