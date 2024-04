Champions League: Guardiola triplica Ancelotti nelle quote, Bayern-Arsenal in equilibrio

10 minuti fa



Serve una grande prova al Real Madrid per approdare in semifinale di Champions. In un quadro dei quarti molto equilibrato nelle quote, la sfida dell'Etihad sembra l'unica già indirizzata secondo gli esperti, che bancano la vittoria di Ancelotti tra 4,70 e 5,10, quasi tre volte rispetto alla quota del Manchester City, offerto tra 1,65 e 1,67; il pari, che prolungherebbe la sfida ai tempi supplementari, si gioca a 4,25. Il rapporto di uno a tre si conferma anche per quanto riguarda il passaggio turno, con l'ipotesi Citizens in vantaggio a 1,35 sul 3,15 dei Blancos. Dopo lo spettacolare 3-3 dell'andata, gli appassionati sperano in un'altra sfida senza esclusione di colpi. Ne sono convinti i bookie, che propongono a 1,55 l'Over e a 1,60 il Goal. Erling Haaland ha ritrovato il gol in Premier e vuole riscattarsi dopo la prova sottotono al Bernabeu: il suo centro vale 1,88, mentre si sale a 2,60 per Phil Foden. Sponda Real, i favoriti sono Vinicius Junior e Jude Bellingham, offerti a 3,45 e 3,50. Molto più equilibrio nell'altra sfida, dove Bayern Monaco e Arsenal ripartono dal 2-2 dei primi 90 minuti. Tuchel, forte del fattore campo, è il leggero vantaggio tra 2,35 e 2,37 su Arteta, che insegue tra 2,80 e 2,95; anche qui il pari significherebbe tempi supplementari: l'ipotesi è in lavagna a 3,65. In ottica passaggio turno, si è capovolto il pronostico dopo la gara d'andata: ora sono avanti i bavaresi, a 1,77 contro il 2,05 dei Gunners. Sarà gara ricca di emozioni secondo gli analisti, con i segni Over e Goal bassi a 1,60 e 1,50. I due attaccanti della nazionale inglese vogliono ripetersi dopo i gol dell'andata: Harry Kane, che è salito a quindici reti contro l'Arsenal e guida la classifica marcatori con sette gol, è in pole a 2,13, mentre Bukayo Saka insegue a 3,33.