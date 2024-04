Champions League: i bookie puntano su PSG e Mbappe, quote in discesa per l'Atletico Madrid

un' ora fa



Luis Enrique si appresta ad affrontare il suo passato, in un altro PSG-Barcellona di Champions. Questa volta ai quarti, dopo gli ottavi del 2021, con trionfo parigino, e del 2017, con l'indimenticabile 6-1 blaugrana. Gli analisti puntano sui francesi, imbattuti dalla sfida di novembre contro il Milan e in vantaggio a 1,95 nella gara d'andata al Parco dei Principi; si sale a 3,65 per lo sgambetto di Xavi al suo ex allenatore, mentre il pareggio si gioca a 3,75. Più equilibrio in ottica passaggio turno, con i parigini comunque avanti in quota, 1,70 contro 2,10. I bookie si aspettano spettacolo, nonostante gli ultimi cinque clean sheet del Barcellona: Gol offerto a 1,55 rispetto al 2,30 del No Gol, Over a 1,60 rispetto al 2,20 dell'Under. Tra i marcatori spicca il solito Kylian Mbappe, in quota a 2 e capace di segnare quattro gol al Barcellona nel doppio confronto del 2021. In campo anche l'Atletico Madrid, favorito a 1,77 nella gara d'andata contro il Borussia Dortmund. La squadra di Simeone, a corrente alternata in Liga, ha disputato un'ottima Champions e vuole tornare in una semifinale che manca dal 2017. Servirà una grande prestazione al Borussia, che insegue nelle quote a 4,65. Il pareggio è in lavagna a 3,65, mentre nel confronto per il passaggio turno gli spagnoli sono avanti a 1,50 rispetto ai gialloneri, proposti a 2,10. Equilibrio tra Over (1,90) e Under (1,80), così come tra Gol (1,80) e No Gol (1,90). Alla pari di Haaland e Alvarez del City, la coppia formata da Alvaro Morata (5) e Antoine Griezmann (6) è quella con più gol in questa Champions (11): entrambi pagano 2,80 per il match di domani.