Si sono chiuse le gare d’andata dei playoff di Champions League. Tre le partite che erano in programma stasera. A svettare su tutte il big match tra Rangers-PSV Eindhoven che ha rispettato sul campo le grandi attese. Finisce 2-2 con il passaggio del turno che si deciderà al ritorno. Passano prima gli olandesi con Sangare. Poi la rimonta scozzese con Colak e Lawrence che sfrutta una papera del portiere Benitez. Nel finale la rete di Obispo che fissa il risultato sul pari.



Vince il Bodo/Glimt sulla Dinamo Zagabria, basta una rete nel primo tempo di Pellegrino. Successo anche per il Copenaghen sul Trabzonspor. Finisce 2-1. Per i padroni di casa segnano Claesson e Lerager, per gli ospiti Bakasetas. Ritorno tra 8 giorni, domani altre tre gare che andranno poi a completare il quadro delle partecipanti alla prossima Champions.