Manca pochissimo e a partire dalle 12 l'urna di Nyon diventerà ancora una volta incandescente per l'estrazione degli accoppiamenti degli ottavi di finale di. Tante sono le insidie per, uniche italiane rimaste in gara dopo le eliminazioni di Inter e Napoli. I bianconeri, inseriti in prima fascia in virtù del passaggio del turno al primo posto del girone H proveranno ad evitare(che ha eliminato l'Inter) e il Liverpool (vice-campione in carica e mattatore del Napoli). Poche, invece, le possibilità per la Roma di non trovare uno scontro proibitivo. Solole insidie più alla portata.Gli ottavi di finale si disputeranno su due turni con la gara diche andrà in scena o il 1e quella dio ilLe squadre sono state suddivise in due urne: in una vengono inserite le vincitrici dei gironi, nell'altra le seconde qualificate. Le squadre provenienti dallo stesso girone o dalla stessa federazione non possono affrontarsi. Le vincitrici dei gironi, teste di serie, disputano in trasferta le gare di andata e in casa quelle di ritorno.

PRIMA FASCIA:

​​Borussia Dortmund

Barcellona

PSG

Porto

Bayern

Manchester City

Real Madrid

Juventus

SECONDA FASCIA:

Atletico Madrid

Tottenham

Liverpool

Schalke 04

Ajax

Lione

Roma

Manchester United



LAURA GEORGES E LUIS GARCIA - Saranno l'ex calciatrice di PSG e Bayern Monaco Laura Georges e l'ex attaccante del Liverpool Luis Garcia ad estrarre gli accoppiamenti degli ottavi.



GLI ACCOPPIAMENTI

Schalke 04 - Manchester City

Atletico Madrid - JUVENTUS

Manchester United - Paris Saint Germain

Tottenham - Borussia Dortmund

Lione - Barcellona

ROMA - Porto

Ajax - Real Madrid

Liverpool - Bayern Monaco